Hat Joey Heindle (26) seine Meinung zur Tobine-Liebe noch mal geändert? Es war wohl DAS Highlight der diesjährigen Promi Big Brother-Staffel. Tobias Wegener (26) und Janine Pink (32) verliebten sich doch glatt im Container ineinander. Ihr Vertrauter und Fan der ersten Stunde: Joey! Er verbrachte den Großteil der Show-Zeit mit ihnen im Luxuscamp. Doch hat sich Joeys Meinung zum Reality-TV-Traumpaar nach dem Auszug eigentlich noch mal geändert?

In seiner Instagram-Story stellte er sich den neugierigen Fragen der Fans, die auch wissen wollten, ob Joey an eine langfristige Liebe seiner einstigen Mitbewohner glaubt: "Also, ich wünsche es den beiden auf jeden Fall von ganzen Herzen." Er habe bei dem Duo ein sehr gutes Gefühl: "Die beiden machen einen megatollen Eindruck und ja, mal gucken, ob bald die Hochzeitsglocken klingen", gab Joey sich optimistisch.

So überzeugt sind allerdings nicht alle von der Promi-Liebe. Seine Love Island-Ex Natascha Beil meldete sich kurz nach Sendungsende zu Wort und schoss indirekt gegen die Turteltauben. So antwortete sie auf die Frage eines Fans, warum sie noch Single sei: "Okay, fange gleich morgen damit an und bin übermorgen verliebt und nächste Woche hab' ich dann einen neuen festen Freund und nach zwei Wochen ist es dann Liebe." Für viele eine klare Anspielung auf Tobias und Janine, die nach zwei Wochen TV-Format eine ernste Beziehung eingingen.

Instagram / joeyheindle Joey Heindle, Reality-Star

Instagram / fit_tobi93 Tobias Wegener, Influencer

Instagram / janinepinkofficial Janine Pink, Ex-"Köln 50667"-Darstellerin

