Teilt Natascha Beil jetzt etwa gegen diese zwei blitzverliebten Turteltauben aus? In der vergangenen Love Island-Staffel hatte die Blondine ihr Flirt-Glück bei Tobias Wegener (26) gefunden: Während der Dreharbeiten lernten sich die beiden kennen und sogar ein wenig lieben. Wenige Wochen nach Ausstrahlung des Finales gaben die Kuppelshowteilnehmer allerdings ihre Trennung bekannt. Und mittlerweile hat der Muskelmann in seiner Promi Big Brother-Kollegin Janine Pink (32) eine neue Flamme gefunden – das scheint seiner Ex gar nicht zu schmecken!

Eine neue Instagram-Story der Inselschönheit könnte jedenfalls kaum eindeutiger ausfallen: So hatte ein Fan wissen wollen, warum Tascha noch immer Single ist – und sie glatt dazu aufgefordert, daran etwas zu ändern. "Okay, fange gleich morgen damit an und bin übermorgen verliebt und nächste Woche hab' ich dann einen neuen festen Freund und nach zwei Wochen ist es dann Liebe", witzelt sie in der Frage-und Antwortrunde. Na, wenn Natascha damit mal nicht auf das zweiwöchige Dating von Tobias und Janine im TV-Container angespielt hat!

Bereits zuvor hatte das TV-Gesicht in der Late Night Show auf Sixx geäußert: "Tobi braucht eigentlich ein bisschen, bis er warm wird. Der ist nicht so schnell. Darum wundert mich das auch, dass das jetzt alles so schnell passiert." Ihrer Erfahrung nach sei Janine auch nicht sein Typ.

