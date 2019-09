Am vergangenen Samstag gaben sich Ellie Goulding (32) und Caspar Jopling in der Kathedrale York Minster in Großbritannien das Jawort. Neben hochkarätigem Promi-Besuch stand natürlich das Brautpaar selbst im Fokus. Vor allem die Sängerin sorgte mit ihrem ganz persönlichen Traum in Weiß für Aufsehen – Ellies Brautkleid hatte es nämlich in sich und war in wochenlanger Handarbeit aufwendig hergestellt worden!

In einer langärmeligen Robe der Luxusmarke Chloé schritt die 32-Jährige zum Altar. Wie Harpers Bazaar schreibt, dauerte die Herstellung des doppellagigen Seidenkleids mehr als 640 Stunden. Die Anfertigung der handgestickten weißen Rosen aus Glasperlen als Hommage an die Heimat von Ellies Gatten Caspar stellte dabei den größten Aufwand dar. Auch der Seidenschleier hielt das Produktionsteam des Labels auf Trab: Erst nach weiteren 591 Stunden war dieser endlich fertig.

An dem wohl schönsten Tag ihres Lebens ließ sich die "Love Me Like You Do"-Interpretin bei ihrer Kleiderwahl nicht lumpen. Insgesamt vier Outfits trug die Musikerin auf ihrer Feier. Von einem traditionellen Look über Glitzer und Glamour bis hin zum schlichten Dress war an ihrem Hochzeitstag alles dabei.

SplashNews.com Ellie Goulding am Tag ihrer Hochzeit

Anzeige

SplashNews.com Ellie Gouldings Brautkleid

Anzeige

i-Images via ZUMA Press / Zuma P / ActionPress Ellie Goulding an ihrem Hochzeitstag, 2019

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass dieses Kleid so aufwendig ist? Ja, irgendwie schon! Nein, überhaupt nicht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de