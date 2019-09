Am gestrigen Samstag war der wohl glücklichste Tag in Ellie Gouldings (32) Leben: Die Sängerin hat nämlich ihren Liebsten Caspar Jopling geheiratet! Vor den Augen ihrer hochkarätigen Gäste wie Katy Perry (34), Orlando Bloom (42) und auch Prinzessin Eugenie (29) schritt sie vor den Traualtar in der York Minster Kathedrale – und zog dabei mit ihrem bodenlangen weißen Hochzeitskleid alle Blicke auf sich. Die Robe war in einem sehr traditionellen, viktorianischen Stil gehalten und verfügte über einen mit Blumen bestickten Stehkragen. Ihr Gesicht wurde anfangs noch von einem langen Schleier verborgen. Was hielten die Fans eigentlich von Ellies Dress?

Die Promiflash-Umfrage zu ihrem Hochzeitskleid fiel ziemlich eindeutig aus: Den Geschmack der Leser hat Ellie mit ihrer Wahl definitiv nicht getroffen! Von 1.891 Votes insgesamt (Stand 01.09.2019, 10 Uhr) zeigten sich ganze 80 Prozent (1.501 Votes) der Leser nicht gerade begeistert von dem recht zugeknöpften Outfit. Lediglich 20 Prozent (390 Votes) gefiel, was sie sahen.

Auch auf Instagram zeigten die Nutzer sich ziemlich enttäuscht. "Das erinnert mich irgendwie an mein Gespenster-Halloween-Kostüm! Was hat sie sich nur gedacht?" und "Schlimm! Sie sieht darin aus wie eine Oma... Wieso tut eine junge Frau sich so etwas an?", wunderten sich zwei User beim Anblick von Ellies Heirats-Look.

Doug Peters / Empics /ActionPress Ellie Goulding und ihre Brautjungfern in York Minster, 2019

