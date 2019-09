Sie sind eines der süßesten Paare unter den Celebrities, turteln in sozialen Netzwerken und lassen sich Liebesschwüre tätowieren: Model und Schauspielerin Cara Delevingne (27) und Pretty Little Liars-Star Ashley Benson (29) schweben schon seit Monaten im siebten Himmel. Auch die Öffentlichkeit lassen die beiden Beautys an ihrem Glück teilhaben – aber nicht von Anfang an. Jetzt verrät Cara, warum sie und Ashley aus ihrer Liebe lange ein Geheimnis machten.

Im Interview mit der britischen Ausgabe der ELLE erklärt Cara, dass sie und ihre Ashley sich bewusst Zeit gelassen haben, bevor sie in diesem Sommer ihre Gefühle füreinander öffentlich machten. "Ich verstehe, dass die Leute sich ihre Gedanken machen und ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass ich mich für irgendetwas schäme. Aber ich war noch nie in einer Beziehung, die so öffentlich war." Ihre Liebe noch länger geheim zu halten, hätte die Menschen aber vielleicht auf falsche Gedanken gebracht, so Caras Sorge.

Jetzt, da alle wissen und sehen dürfen, für wen ihr Herz schlägt, fühle sie sich richtig gut. Auch, weil ihr das Verliebtsein an sich so gut tue: "Mir geht es immer besser, wenn ich verliebt bin." Damit dürfte der Hollywood-Star eine Menge Gleichgesinnter haben. Und man darf gespannt sein, welchen Liebesbeweis Cara und Ashley als nächstes mit der Welt und der Öffentlichkeit teilen.

Getty Images Cara Delevingne, Model

Getty Images Ashley Benson und Cara Delevingne beim TrevorLIVE NY 2019

Getty Images Cara Delevingne, Model

