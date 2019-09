Die vergangene Bachelorette-Folge endete mit einem Mega-Cliffhanger! Nachdem Gerda Lewis (26) bereits Flirt-Kandidat Keno Rüst eine begehrte Schnittblume überreicht hatte, sollte eine weitere rote Rose an Tim Stammberger gehen. Der schien jedoch nicht so recht zu wollen – und zog sich mit der Blondine zum Gespräch unter vier Augen zurück. Gibt Tim kurz vor dem großen Finale den Kampf um Gerdas Herz freiwillig auf? Promiflash wollte von Ex-Bachelor-Girl Evelyn Burdecki (30) wissen, was sie von einem möglichen Exit des Polizisten hält.

"Er überlegt rauszugehen? Vielleicht weil ihm das alles etwas zu viel ist. Da ist viel Druck, da sind viele Kameras dahinter und manche sind ja auch keine Kamera-Profis", mutmaßt die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin im Gespräch mit Promiflash und kann die Zweifel des Rosenanwärters ziemlich gut nachvollziehen. "Vielleicht ist das ja ein Trick", überlegt sie weiter. Evelyn könnte sich durchaus vorstellen, dass diese Geschichte auch noch nach der Show ihre Wellen schlägt und Gerda noch einmal das Gespräch mit Tim suchen könnte.

Während die Influencerin im TV weiterhin auf die große Liebe hofft, ist auch der Let's Dance-Star weiterhin im Dating-Fieber. Erst kürzlich wurde sie mit Ex-Bachelorette-Boy Fabiano Carrozzo und zwei weiteren Jungs beim Frühstücken gesichtet. Im Rahmen eines Tanz-Events in der Mall of Berlin verrät die 30-Jährige nun allerdings: "Ich hab' ihnen natürlich auch alles Gute gewünscht und dass ich sie alle total nett fand – aber leider war nix Richtiges dabei."

Wichtige Anmerkungen: Alle Episoden von "Die Bachelorette" bei RTL.de.

Instagram / evelyn_burdecki Dschungelcamp-Star Evelyn Burdecki

TVNOW Tim Stammberger und Gerda Lewis bei ihrem Dreamdate

Instagram / fabianocarrozzo Ex-Bachelorette-Teilnehmer Fabiano Carrozzo

