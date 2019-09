Seit Ende 2010 flimmert The Walking Dead über die Fernsehapparate. Über die Jahre hinweg mussten sich viele Fans bereits von einigen ihrer Lieblinge verabschieden – manche sogar mit einen emotionalen Serientod. Doch auch bei den Darstellern hinterlässt die gemeinsame Zeit ihre Spuren. Möglicherweise könnte es zukünftig doch ein Wiedersehen mit einem der verstorbenen Charaktere geben: Denn Chandler Riggs (20) kann sich ein Comeback vorstellen!

Als Carl Grimes gehörte Chandler seit der ersten Folge zum Hauptcast der Erfolgsserie. In der achten Staffel wurde er von einem Beißer gefasst und schoss sich daraufhin in den Kopf. Während einige tote Charaktere bereits in Form von Flashback-Szenen, Halluzinationen oder Träumen in die Serie zurückkehrten, gäbe es zukünftig auch noch einen anderen Weg, die Toten wieder lebendig zu machen: Nachdem bekannt gegeben wurde, dass drei Rick-Grimes-Filme in Planung sind, ist es gut möglich, dass Chandler mit seiner Figur wieder auftauchen könnte. "Ich hoffe es. Das wäre großartig", verrät der 20-Jährige gegenüber TV Guide. Außerdem würde es ihm Freude bereiten, wenn er erneut mit Andrew Lincoln (45) zusammen vor der Kamera stehen dürfe, der in der Serie seinen Vater spielte.

Es liegt ganz allein in den Händen von Scott Gimple, der für den ersten Film verantwortlich ist, und den Drehbuchautoren, ob sie sich für eine Reunion entscheiden werden. Der erste Streifen soll bereits 2020 ins Kino kommen. Zurzeit steht der junge Schauspieler für die US-amerikanische Serie "A Million Little Things" vor der Kamera.

Splash News Chandler Riggs bei der Walker Stalker Convention in Sydney

United Archives GmbH Chandler Riggs, Jeffrey Dean Morgan und Andrew Lincoln in "The Walking Dead"

Jesse Grant / Getty Images Schauspieler Chandler Riggs

