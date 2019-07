Michael Wendler (47) und seine Laura (18) gehen in die Offensive! Der Schlagerstar und seine Freundin fallen im Sommerhaus der Stars mit jeder Menge Sex-Talk auf. Schon zu Beginn machten sich die Turteltauben laut Gedanken darüber, wo man in der bescheidenen Unterkunft ungestört ein Schäferstündchen halten könne. Doch in der zweiten Folge geht der Wendler einem anderen Paar deutlich zu weit: Er bietet Willi Herren (44) an, Lauras Hintern zu berühren!

Willi und seine Frau Jasmin überraschen die Turteltauben, als Michael gerade das Hinterteil der 18-Jährigen streichelt. "Willst du auch mal?", fragt der Schlagerbarde daraufhin. Während Laura schmunzelt, finden Willi und Jasmin das Ganze überhaupt nicht witzig. Als der Wendler dann auch noch intime Sex-Fragen stellt, ergreift Willi die Flucht. "Ich bin null prüde, aber das war mir einfach too much", erklärt er danach im Interview. In seinen Augen habe der "Sie liebt den DJ"-Interpret seine junge Lebensgefährtin damit eindeutig vorgeführt.

Pikante Details aus dem Schlafzimmer tragen Michael und Laura ganz offen nach außen. Ihre Mitstreiterin Elena Miras (27) glaubt, den wahren Grund dafür zu kennen: Sie geht davon aus, dass sich die beiden dadurch nur in den Vordergrund spielen wollen. "In so einem Haus hat man keine Lust auf Sex", verriet sie gegenüber Promiflash.

TVNOW Jasmin und Willi Herren bei "Das Sommerhaus der Stars"

Anzeige

TVNOW Michael Wendler und Laura Müller bei "Das Sommerhaus der Stars"

Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras, Mai 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de