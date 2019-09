Diese Alles was zählt-Folge ging bei den Fernsehzuschauern durch Mark und Bein! Erst vor wenigen Wochen ereilte die Fans der Serie eine traurige Nachricht: Franziska Benz (30), die in der Vorabendserie die Eiskunstläuferin Michelle Bauer mimte, kehrt dem Cast den Rücken und stirbt den Serientod. Am Donnerstagabend flitzte ihre Rolle schließlich zum allerletzten Mal über den spiegelglatten Untergrund – dann wurde sie Opfer einer tödlichen Intrige. Doch wer ist für diese Tat verantwortlich?

Die Übeltäterin ist allem Anschein nach Kostümbildnerin Susanne Gebhardt (Hanne Wolharn, 50), die zuvor für die Eisshow "Die Chroniken der Wolkenstadt" eingestellt worden war. Michelle war ihr von Beginn an ein Dorn im Auge – immerhin spielte sie anstelle ihrer Freundin Chiara (Alexandra Fonsatti) die Hauptrolle. Sie war dafür verantwortlich, dass Ronny (Bela Klentze, 31), der von dem Vorhaben ahnte, in der Umkleidekabine eingeschlossen wurde. Und sie tauschte ebenfalls den Attrappen-Revolver gegen einen geladenen aus, mit dem ein ahnungsloser Eistänzer schließlich auf Michelle schoss.

Die Gäste der Revue ahnten zunächst nicht, welch schreckliches Szenario sich vor ihren Augen abgespielt hatte. "Ich hatte doch gesagt: 'Kein Blut auf dem Eis'", schrie Richard Steinkamp (Silvan-Pierre Leirich, 58) noch. Doch dann die bittere Erkenntnis: Es handelte sich nicht um Kunstblut!

TVNOW / Julia Feldhagen Moritz (Tijan Nije), Michelle (Franziska Benz) bei "Alles was zählt"

TVNOW / Julia Feldhagen Hanne Wolharn als Susanne Gebhardt in "Alles was zählt"

MG RTL D / Stefan Gregorowius Silvan-Pierre Leirich, "Alles was zählt"-Darsteller

