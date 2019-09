Die Musikwelt trauert um LaShawn Daniels (✝41). Am vergangenen Dienstag kam der Musikproduzent bei einem Autounfall ums Leben. Der Musiker ist vor allem für das Schreiben zahlreicher Songtexte und die Zusammenarbeit mit großen Stars wie Lady Gaga (33), Whitney Houston (✝48) und Destiny's Child bekannt. Sein Tod hat viele Künstler und Prominente erschüttert. Über Social Media nehmen nun viele seiner bekannten Kollegen Abschied.

Comedian Steve Harvey (62) zeigt sich sichtlich betroffen vom tragischen Verlust des 41-Jährigen. Auf Twitter schreibt die Redaktion seiner Radio-Show: "So ein tragischer Verlust! Unsere Gebete gehen raus an die Familie und Freunde von LaShawan Daniels. Ruhe in Frieden!" Auch TV-Kommentator Jawn Murray meldet zu Wort: "Big Shiz, wie er auch genannt wurde, war ein witziger Kerl mit einer ansteckenden Persönlichkeit. Wir saßen letztes Jahr gemeinsam bei einem Panel, der Konferenz von Isaac Carree, in ATL und er war fantastisch."

Der Produzent hinterlässt seine Frau April. Diese postete erst kürzlich auf ihrem Instagram-Account ein Statement, in dem sie von dem Tod ihres Mannes berichtete. "Mit tiefer Trauer müssen wir mitteilen, dass unser geliebter Ehemann, Vater, Freund und treues Familienglied verstorben ist. Er wurde in einen tödlichen Autounfall in South Carolina verwickelt", schrieb sie.

Getty Images April und LaShawn Daniels im Januar 2019

Instagram / bigshiz Musikproduzent LaShawn Daniels, August 2019

Getty Images LaShawn Daniels in Los Angeles, 2016



