Dieses väterliche Urteil von Steve Harvey (64) dürfte seine Tochter Lori (24) sehr freuen! Nach monatelangen Spekulationen bestätigten Lori und der Schauspieler Michael B. Jordan (34) ihre Beziehung vergangenen Januar auf Social Media. Der "Black Panther"-Darsteller scheint sich in den letzten Monaten auch schon bei Steve, seinem Schwiegervater in spe, beliebt gemacht zu haben. Denn der 64-Jährige offenbarte nun, dass er ein großer Fan vom Freund seiner Tochter ist.

Steve erzählte gegenüber People: "Ich spreche in der Öffentlichkeit eigentlich nicht über solche Dinge, aber ich bin so happy für meine Tochter!" Für ihn sei es das erste Mal, dass er sich über eine Beziehung seiner jüngsten Tochter freut. "Er ist einfach ein guter Kerl. Wenn er das nicht wäre, würde ich versuchen ihn loszuwerden", erklärte der "Family Feud"-Moderator. Er könne tatsächlich nichts Schlechtes über Michael sagen, sondern sei richtig angetan von dem Schauspieler. Von dessen Titel als "Sexiest Man Alive" hält er aber anscheinend nicht viel. "Mir ist egal, ob du heiß bist – ich will bloß, dass jemand meine Prinzessin so gut behandelt wie ich", betonte Steve.

Lori ist bestimmt erfreut, dass sie den Segen ihres Vaters hat, denn sie scheint bis über beide Ohren verliebt zu sein. Erst am Montag schwärmte die 24-Jährige während ihres Auftritts in der Talkshow The Real von ihrem Liebsten: "Wir ergänzen uns so gut! [...] Wir haben eine tolle Zeit zusammen."

Instagram / michaelbjordan Michael B. Jordan mit seiner Freundin Lori Harvey im Juli 2021

Getty Images Steve Harvey, Moderator und Comedian

Getty Images Lori Harvey, Model

