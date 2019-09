Hat Gerda Lewis (26) und Keno Rüsts Liebe etwa einen ganz anderen Ursprung als alle denken? Fleißige Kuppelshow-Zuschauer kennen die Geschichte der beiden: Sie begegneten sich in der diesjährigen Bachelorette-Staffel und verliebten sich dort ineinander. Erst am Mittwoch überreichte die Rosenlady ihrem Auserwählten ihre letzte Blume im TV – auch zwei Monate nach Abschluss der Dreharbeiten sind die beiden noch ein Paar. Aber sahen sie sich vor laufender Kamera wirklich zum allerersten Mal?

Ex-Bachelorette-Kandidat Stefan Gritzka richtete sich auf Instagram plötzlich mit einer vermeintlich brisanten Neuigkeit an seine Fans: "Mir hat heute jemand erzählt, dass sich die beiden kennen." In einem Livestream für RTL bezog das Paar zu diesen Spekulationen jetzt Stellung. "Es gibt halt so viele Gerüchte. Wir kannten uns wirklich vorher überhaupt nicht und da ist es natürlich umso lustiger, sich in so einer Show kennenzulernen", räumte Keno mit den Vermutungen auf.

Zwar wohnte der 28-Jährige auch eine Zeitlang in Köln Ehrenfeld, nicht weit von Gerda entfernt. Damals seien sie sich allerdings nie über den Weg gelaufen. Beim ersten Aufeinandertreffen der Turteltauben durfte also doch Deutschlands Trash-TV-Publikum Zeuge sein.

TVNOW Gerda Lewis und Keno Rüst bei "Die Bachelorette" 2019

MG RTL D Stefan Gritzka, Bachelorette-Kandidat 2018

Instagram / gerda.jlewis Gerda Lewis und Keno Rüst, Bachelorette-Paar 2019

