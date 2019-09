Vor Liebes-Spekulationen wird sich Boris Becker (51) wohl niemals retten können. Zumindest, solange er noch offiziell als Single gilt. Schon Anfang März wurden Gerüchte um eine Liaison mit Model Layla Powell laut. Zwischen den beiden soll es angeblich geknistert haben. Boris wurde mit der Schönheit sogar bei den Tennismeisterschaften in Wimbledon gesichtet. Danach sah man sie allerdings nicht mehr gemeinsam. Dafür tauchte der ehemalige Sportler jetzt plötzlich mit einer anderen Frau in der Öffentlichkeit auf!

Auf den ersten Blick könnte man die hübsche Dunkelhaarige an der Seite der einstigen Tennislegende beinahe für Layla halten, doch weit gefehlt! Boris besuchte am Dienstag in New York das Viertelfinale der US Open – Grigor Dimitrow gegen Roger Federer (38). Direkt neben ihm in den Rängen: eine unbekannte junge Frau. Wie Paparazzi-Fotos beweisen, unterhielten sich die beiden immer wieder miteinander.

Den vergangenen Abend verbrachte Boris allerdings mit einer ganz anderen Frau: seiner Ex Barbara Becker (52). Zusammen mit ihr und einigen Freunden feierten die beiden den Geburtstag ihres gemeinsamen Sohnes Elias (20). Im Restaurant "La Esquina" in New York ließ die Party-Crew es sich gutgehen.

Splash News Boris Becker und Layla Powell in Wimbledon

Getty Images Boris Becker im April 2019

Instagram / barbarabeckersworld Barbara, Elias und Boris Becker

