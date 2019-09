Rückkehr in den royalen Alltag! Herzogin Meghan (38) hat sich nach der Geburt ihres ersten Kindes Archie eine wohlverdiente Auszeit von ihren königlichen Pflichten genommen. Die frischgebackene Mutter ist seit Anfang Mai ganz offiziell in Elternzeit und nahm deshalb auch keinerlei Termine wahr – ob allein oder mit ihrem Mann Prinz Harry (34). Damit ist nun aber Schluss: Kommende Woche wird Meghan ihren Mutterschutz beenden.

Am 12. September wird die Herzogin ihre Mode-Kollektion vorstellen, die sie in Zusammenarbeit mit der befreundeten Designerin Misha Nonoo kreiert hat. Das berichtet People. Bei den Stücken handelt es um klassische Businessmode und darüber hinaus wird mit jedem Kauf die Wohltätigkeitsorganisation Smart Works unterstützt. Diese spendet unter anderem Kleidung an bedürftige Frauen und bietet Schulungen an, um ihnen den (Wieder-) Einstieg ins Berufsleben zu erleichtern.

Trotz Mutterschutzes war Meghan in den vergangenen Monaten aber nicht untätig. Auch der Öffentlichkeit blieb sie in dieser Zeit nicht gänzlich fern. So zeigte sie sich unter anderem bei den Feierlichkeiten zum Geburtstag von Queen Elizabeth II. (93) im Juni zusammen mit der ganzen royalen Familie auf dem Balkon des Buckingham Palace.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Juni 2019

Instagram / sussexroyal Herzogin Meghan beim Fotoshooting für ihre Smart Works-Kollektion

Getty Images Die Mitglieder des britischen Königshauses

