Eine schwierige Zeit für Kevin Hart (40)! Der Schauspieler war vor kurzem in einen heftigen Autounfall in Los Angeles verwickelt, wobei er schwer verletzt wurde. Der Comedian musste daraufhin ins Krankenhaus eingeliefert und an seinem Rücken operiert werden. Jetzt steht eine lange Genesungsphase auf dem Plan. Diese dürfte für den 40-Jährigen eine einsame Zeit werden, glaubt Freund und Showbiz-Kollege Terry Crews (51).

Auf dem roten Teppich seiner Show “America’s Got Talent” verriet Terry im Gespräch mit Us Weekly: “Im Endeffekt muss Kevin gerade sein Leben neu aufbauen. Von hier an mag es für Kevin ein bisschen anders sein.” Terry kann gut nachempfinden, wie das gerade für seinen Kumpel sein muss. “Ich verstehe das, ich fühle mit ihm. Wahrscheinlich fühlt er sich gerade sehr allein”, so der 51-Jährige. Abgesehen davon, dass sich Kevin derzeit intensiv mit seiner Gesundheit beschäftigen muss, soll sich der Schauspieler auch mit vielen negativen Reaktionen auseinandersetzen müssen, wie sein Kollege berichtet.

“Es gab einige Leute, die nicht so nett waren. Es gab viele Leute, die froh waren, dass er in den Unfall verwickelt war. Für mich ergab das keinen Sinn, aber das ist menschlich”, so Terry. Seit öffentlich wurde, dass Kevin vor einiger Zeit seine schwangere Frau betrogen hatte, kriegt der “Night School”-Darsteller im Internet viel Hass ab.

Getty Images Kevin Hart, 2019 in Las Vegas

Getty Images Kevin Hart, Komiker

Getty Images Eniko und Kevin Hart 2016 in Santa Monica

