In Kürze läuten bei Jessica Neufeld (25) und Niklas Schröder (30) die Hochzeitsglocken. Den genauen Termin verraten die beiden ehemaligen Kuppelshow-Kandidaten allerdings nicht. Nur so viel: Es wird noch diesen Monat so weit sein! Klar, dass kurz vor dem hoffentlich schönsten Tag ihres Lebens die Aufregung noch einmal besonders steigt, oder? Im Promiflash-Interview verraten Nik und Jessi: In Bezug auf ihre Anspannung sind sie komplett unterschiedlich drauf!

"Auf einer Skala von Eins bis Zehn: Neun", gesteht der Ex-Bachelorette-Beau sein immenses Nervenflattern. Ganz im Gegensatz zu seiner baldigen Angetrauten: Bei Jessi halte sich das noch in Grenzen. "Ich glaube, wenn es wirklich so einen Tag davor ist, dann bin ich extrem aufgeregt, aber dann ist auch die Last von der ganzen Planung weg", überlegt die YouTuberin.

Apropos Planung! Inwieweit steht die eigentlich? "Ich würde sagen, wir haben 99 Prozent fertig", plaudert Nik aus. Eines fehlt aber noch: der Hochzeitstanz! Und vor dem graut es dem Bartträger besonders, denn er kann überhaupt nicht tanzen. Immerhin ist seine zukünftige Ehefrau in dieser Hinsicht sehr talentiert. Da darf man auf das Ereignis wohl umso gespannter sein.

Instagram / nik_schroeder Jessica Neufeld und Niklas Schröder

Instagram / nik_schroeder Ex-Bachelorette-Beau Nik Schröder

Instagram / jessiicooper Jessica Neufeld und Niklas Schröder im Februar 2019

