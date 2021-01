Nina Queer redet Klartext! Eigentlich sollte die Dragqueen ab Freitag in der "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"-Ersatzsendung zu sehen sein. Am Montag gab RTL jedoch ihren Rauswurf aus dem Cast der Dschungelshow bekannt. Der Grund: Nina soll unter anderem laut Désirée Nick (64) in der Vergangenheit mehrfach vermeintlich rassistische Aussagen gemacht und sich als "Hitler-Transe" bezeichnet haben. Jetzt bezieht Nina Stellung zu dem Ganzen!

Im Interview mit Bild erklärt die 35-Jährige: "Ich habe einen Witz gemacht. Ob der gut oder schlecht ist, sei dahingestellt. Er macht mich aber nicht zur Antisemitin und Rassistin. Dagegen werde ich mich wehren." Sie habe sich eigentlich gefreut, dass RTL sie für die Dschungelshow verpflichtet hatte. In ihren Augen habe der Sender jedoch die Vorwürfe einer Person, die ein persönliches Problem mit ihr habe, einfach übernommen, ohne mit ihr selbst darüber zu sprechen. "Das enttäuscht mich sehr. Und ich halte das für Cancel Culture", fasst die Berlinerin zusammen.

In dem Statement von RTL hieß es hingegen, dass man Nina – selbst wenn die Wahl ihrer Begrifflichkeiten nur als Provokation gedacht gewesen sei – unter den Umständen keine Bühne mehr bieten wolle. Inzwischen hat der Sender auch schon einen Ersatzkandidaten für die Dance-Musik-Sängerin gefunden: Der Prince Charming-Star Sam Dylan (29) soll sie vertreten.

Instagram / ninaqueer Nina Queer im Dezember 2020

ActionPress Nina Queer, Travestiekünstlerin

Instagram / ninaqueer Nina Queer, Sängerin

