Chloe Ferry (24) versetzt ihre Fans in große Sorge! In den vergangenen Monaten glich das Gefühlsleben der Geordie Shore-Bekanntheit einer regelrechten Achterbahnfahrt. Mehrfach hat die Blondine sich von ihrem Freund Sam Gowland getrennt, ihn wieder zurückgenommen und ihn anschließend abserviert. Inzwischen ist endgültig alles aus zwischen den beiden. Chloe scheint die Trennung auf den Magen zu schlagen: Die 24-Jährige hat stark abgenommen!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die Britin in den vergangenen Tagen mehrere besorgniserregende Bilder: Deutlich schlanker als noch vor einigen Monaten schaut Chloe in die Kamera. Ihre Follower sind schockiert: "Du hast so viel Gewicht verloren, Liebes!", kommentiert nur einer ihrer Abonnenten. Ein anderer User meint jedoch genau zu wissen, was oder wer dafür verantwortlich ist: "Nichts beschleunigt den Gewichtsverlust so sehr wie Herzschmerz. Das ist die Herzschmerz-Diät!"

Es ist nicht das erste Mal, dass sich ihre Fans um die Reality-TV-Beauty Sorgen machen: In den vergangenen Jahren hat Chloe Dutzende chirurgische Eingriffe über sich ergehen lassen, um ihr Äußeres zu "optimieren" – und dafür knapp 55.000 Euro geblecht. Weil jedoch einige Operationen schiefgegangen waren, musste das MTV-Gesicht die Resultate korrigieren lassen.

Instagram / chloegshore1 Sam Gowland und Chloe Ferry

Instagram / chloegshore1 Chloe Ferry, britische Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / chloegshore1 Chloe Ferry, bekannt aus "Geordie Shore"

