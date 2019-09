Doreen Steinert (32) wirft einen Blick in die Vergangenheit! Die Sängerin kam mit 18 Jahren mit Rapper Sido (38) zusammen. Sieben Jahre lang waren die Stars ein Paar, verlobten sich sogar – doch 2012 ging ihre Beziehung in die Brüche. Im Interview mit Promiflash erinnert sich die Musikerin nun an die gemeinsame Zeit und vor allem das Liebes-Aus mit dem "Bilder im Kopf"-Interpreten – und verrät, wann sie ihren Herzschmerz überwunden hatte!

In den Schedler Music Studios offenbart Doreen gegenüber Promiflash, dass sie die Trennung in Phasen durchlebt habe. Über zwei, drei Monate habe sie sich unendlich traurig gefühlt und viel geweint. Im Anschluss sei sie feiern gewesen und habe ihr Single-Dasein ausgelebt. Insgesamt findet die 32-Jährige: "Ich war schnell drüber hinweg, aber dass ich das für mich so abgeschlossen hatte, kam damit, dass ich, wenn ich über ihn gesprochen hatte, keinen Groll mehr hatte." Es habe ihr auch sehr geholfen, als sie für sich ausmachen konnte, welche Rolle sie beim Scheitern ihrer Partnerschaft gespielt hatte.

Insgesamt denkt die Blondine mittlerweile positiv über ihre vergangene Liebe – vor allem, wenn man bedenke, dass Sido und sie zu der Zeit am Anfang ihrer Karrieren gestanden hätten. "Dafür dann sieben Jahre durchzuhalten, obwohl wir beide so jung waren und dann noch mit dem Erfolg und alles, was der so mit sich bringt, haben wir uns echt gut gemacht, finde ich", erklärt das einstige Nu Pagadi-Mitglied.

Getty Images Doreen Steinert 2017 in Berlin

Getty Images Doreen Steinert und Sido im Jahr 2009

Instagram / reenofficialmusic Doreen Steinert im Juni 2019

