BFF-Support aus der ersten Reihe! Heute findet ein wichtiges Spiel für Serena Williams (37) statt: Die Tennis-Ikone tritt heute gegen Bianca Andreescu im US-Open-Finale an. Falls die 37-Jährige gewinnen sollte, wäre das ihr 24. Grand-Slam-Titel und damit würde sie gleichzeitig den Rekord von Margaret Court einstellen. Die Mutter einer Tochter darf sich bei diesem spannenden Match auch über ganz besondere Unterstützung freuen: Herzogin Meghan (38) sitzt im Publikum, um ihre Freundin anzufeuern!

Aus diesem (vielleicht) historischen Anlass reiste die Frau von Prinz Harry (34) bereits am Samstag von England in die USA ein – auf dem Tennisplatz angekommen, trumpft die Herzogin von Sussex wie immer mit ihrem Look auf: Sie trägt ein lässiges Outfit – ein blaues Jeanskleid. Hierzu kombiniert sie einen weißen Mantel, den sie über den Schultern trägt. Meghan ist aber nicht die einzige Promi-Dame, die Serena in den ersten Rängen zujubelt. An ihrer Seite sitzt "Vogue"-Chefin Anna Wintour (69). Harry und Söhnchen Archie Harrison sind zu Hause geblieben.

Serena und Meghan sind bereits seit langer Zeit gute Freundinnen. So soll Serena zum Beispiel die Baby-Party für die Neu-Adelige ausgerichtet haben und sie soll Meghan in schweren Zeiten stets zur Seite gestanden haben. Die Ex-Suits-Darstellerin hingegen trägt immer wieder Kleidungsstücke aus Serenas Modelinie.

Getty Images Serena Williams, Tennis-Star

Getty Images Herzogin Meghan beim US-Open-Finale

Getty Images Anna Wintour und Herzogin Meghan beim US-Open-Finale

