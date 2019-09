Herzogin Meghan macht einen Abflug! Eigentlich war geplant, dass die 38-Jährige zusammen mit ihrem Mann Prinz Harry (34) und Baby Archie Harrison ein paar Tage Queen Elizabeth II. (93) auf Schloss Balmoral besucht. Kürzlich wurde aber bekannt, dass die kleine Familie ihren Trip abgesagt hat. Stattdessen schlug Meghan eine ganz andere Reiseroute ein: Sie flog in ihr altes Heimatland, die USA!

Wie The Times berichtet, sei Meghan last minute über den großen Teich gejettet, um ihre Freundin Serena Williams (37) zu unterstützen. Die Tennisspielerin nimmt zurzeit an den US Open teil und schaffte es am Donnerstag ins Finale. Grund genug für Meghan, ihr beim Endspiel beizustehen. Kurzerhand buchte sie am Freitag einen Flug und machte sich mit einem Team aus Sicherheitsleuten auf den Weg, um am Samstag das Match vor Ort mitzuerleben.

Ob ihre Kritiker das so gern sehen? Ende August sorgten Meghan und Harry mit ihrem Reiseverhalten für Empörung. Obwohl sich das Paar offen für Klima- und Umweltschutz ausspricht, düste es innerhalb von elf Tagen viermal mit einem Privatjet durch die Welt.

MEGA / James Whatling Herzogin Meghan im Februar 2019

Getty Images Serena Williams 2019 bei den US Open

Getty Images Herzogin Meghan 2018 in Neuseeland

