Erfasst das Love Island-Fieber bald die gesamte Familie Zarrella? Seit der ersten Staffel steht Jana Ina Zarrella (42) als Moderatorin für die deutsche Ausgabe der Kuppelshow vor der Kamera und hat schon einige einsame Herzen zusammengeführt. In der Show geht es durchaus nicht prüde zu und es kam neben Fummel-Szenen und heißen Spielchen sogar schon mehrfach zu TV-Sex. Wie würde Jana Ina wohl reagieren, wenn eines ihrer Kinder sich in so ein wildes Flirt-Abenteuer stürzen wollte?

Zusammen mit ihrem Ehemann Giovanni (41) hat die gebürtige Brasilianerin einen zehnjährigen Sohn. Sollte sich Gabriel mit 18 Jahren dafür entscheiden, an "Love Island" teilzunehmen, wäre das kein Grund zur Sorge für sie: Sie würde mit ihm darüber sprechen und ihm sagen, was diese Entscheidung für seine Zukunft bedeuten könnte. "Wenn er es dann wirklich zu 100 Prozent möchte, unterstütze ich ihn. Aber ich würde ihm auch sagen, wenn er irgendwas macht, was ich selbst nicht vor der Kamera tun würde, dann kriegt er Probleme mit mir", betonte Jana Ina mit einem Augenzwinkern im Interview mit RTL II.

Aktuell freut sie sich erst einmal mächtig auf die dritte Staffel, die am kommenden Montag um 20:15 Uhr startet. Die TV-Kupplerin beobachtet aber auch gespannt, was ihre früheren Show-Schützlinge wie Elena Miras (27), Julian Evangelos (27) oder Tracy Candela nach Ende der Dreharbeiten treiben. "Ich bin mit vielen Islandern noch in Kontakt und folge vielen auf Instagram. Mich interessiert einfach, wie sie sich entwickeln und welche neuen Projekte sie haben", erklärte die 42-Jährige.

Instagram / janainazarrella Jana Ina und Giovanni Zarrella mit ihren beiden Kindern in Dubai

Instagram / janainazarrella Giovanni und Jana Ina Zarrella

RTL II – Magdalena Possert "Love Island"-Cast 2019

