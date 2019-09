Pretty Little Liars-Star Shay Mitchell (32) und ihr Freund Matte Babel (38) werden schon in weniger als vier Wochen Eltern einer kleinen Tochter. Während der Schwangerschaft kommen bei den beiden jedoch hin und wieder Unstimmigkeiten auf. Um dem baldigen Daddy mal zu zeigen, wie sich es anfühlt, neun Monate lang ein Baby mit sich herumzutragen, ließ die Schauspielerin ihn das buchstäblich spüren: Matte sollte einen eigenen, ungefähr 13 Kilogramm schweren Schwangerschaftsbauch mit sich tragen!

In der neuen Folge ihrer "Almost Ready"-Serie auf ihrem YouTube-Kanal verrät die Schauspielerin, dass sie darüber nachdenkt, für die vermutlich schmerzhafte Geburt ihre Rückenmarksnerven betäuben zu lassen – ihr Freund ist allerdings dagegen. Daraufhin kommt Shay die Idee mit dem Bauch: Bei einem Spaziergang in Los Angeles soll der zukünftige Papa zeigen, wie er mit dieser Last klarkommt. Shay treibt es auf die Spitze, als sie mit der gefälschten Kugel die Tritte eines Babys simuliert. "Die meisten Männer verstehen nicht, wie es ist, schwanger zu sein, und das kann frustrierend sein. Besonders, wenn sie Meinungen dazu haben, wie wir bei der Geburt und nach der Geburt vorgehen sollten", schreibt Mitchell in der Zusammenfassung der Episode.

Ganz anders als jetzt versuchte die Schauspielerin in der Vergangenheit, ihre Beziehung weitestgehend aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Doch die plötzliche Offenheit in den sozialen Netzwerken kommt bei den Fans mehr als gut an. In kürzester Zeit erhielt ihr erstes YouTube-Video zur Schwangerschaft drei Millionen Aufrufe, ihr meistgesehenes Video knackte bereits die Sechs-Millionen-Marke.

Instagram / shaymitchell Shay Mitchell und ihr Freund Matte Babel

ActionPress/SIPA PRESS Schauspielerin Shay Mitchell bei Premiere der Beauty Collection von Patrick Ta

Getty Images Shay Mitchell bei der Television Critics Association Press Tour

