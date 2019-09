Talinda Bennington (42) kann wieder lieben! Es waren schreckliche Nachrichten, die die ganze Welt erschütterten: Vor rund zwei Jahren nahm sich der Linkin Park-Frontmann Chester Bennington (✝41) das Leben, nachdem er zuvor lange Zeit mit Depressionen zu kämpfen hatte. Er hinterließ dabei sechs Kinder und seine Ehefrau in riesiger Trauer. Für Talinda scheint es nun aber wieder bergauf zu gehen: Die Witwe gab völlig überraschend bekannt, wieder verlobt zu sein!

Die frohe Botschaft veröffentlichte die 42-Jährige auf Instagram. Dort schrieb sie einen längeren Text: "Ich bin mehr als glücklich, dass ich meine Verlobung mit dem Engel auf Erden verkünden kann, Michael F. Ich will euch damit zeigen, dass man nach einer Tragödie auch Liebe finden kann." Ihre Familie, Freunde und Chesters ehemalige Band-Mitglieder hätten Talindas neuen Partner bereits herzlich aufgenommen. Um wen es sich bei Michael F. genau handelt, ist bisher nicht bekannt. Mit Fotos hielt sich die frisch Verlobte noch zurück.

Mit der Entscheidung, diese Nachricht publik zu machen, will die Brünette auch anderen Angehörigen Mut machen, die selbst jemanden durch Suizid verloren haben. "Ich werde damit weitermachen, Chester zu ehren [...]. An alle, die jemanden durch Selbstmord verloren haben: Ihr könnt wieder glücklich sein. Ihr könnt in eurem Herzen Platz für Leid, Genuss, Glück, Trauer und Liebe haben!", betonte sie weiter.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Rodin Eckenroth/Getty Images Chester Benningtons Witwe Talinda

WENN Talinda Ann Bentley und Chester Bennington bei den Billboard Music Awards 2012

ActionPress Chester Bennington im Februar 2017



