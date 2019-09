Im April dieses Jahres hatte Wolke Hegenbarth die freudige Nachricht öffentlich gemacht: Sie und ihr Freund Oliver erwarteten ihr erstes gemeinsames Kind. Seither beglückte die Schauspielerin ihre Fans auf ihrem Social-Media-Account immer mal wieder mit Schnappschüssen von sich mit Babybauch. Mit dem fühlte sich Wolke sichtlich wohl. Jetzt musste sich die 39-Jährige allerdings von ihrer Kugel verabschieden: Sie ist Mama geworden!

Auf Instagram veröffentlichte die "Mein Leben & Ich"-Darstellerin am Sonntagmittag ein Bild von ihrer Hand und der ihres Kindes. Dazu schrieb sie: "Er ist da! Herzlich willkommen zu dieser bunten Veranstaltung namens Leben! Schön, dass du da bist!" Damit verriet Wolke auch gleich das Geschlecht ihres Neugeborenen: Sie brachte einen kleinen Jungen zur Welt.

Klar, dass es bei so einer freudigen Nachricht in den Kommentaren nur so von Gratulationen wimmelt. Auch Game of Thrones-Star Sibel Kekilli (39) ließ mit "Herzlichen Glückwunsch, liebe Wolke" aufmerksame Worte für die frischgebackene Mama da.

Instagram / wolke_hegenbarth_official Wolke Hegenbarth im Juli 2019

Instagram / wolke_hegenbarth_official Wolke Hegenbarth und ihr Freund Oliver Vaid

Instagram / wolke_hegenbarth_official Händchen von Wolke Hegenbarths Sohn

