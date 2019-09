Sie haben es endlich getan! Schon vor zwei Jahren machte Holly Marie Combs (45) ihre Verlobung mit Mike Ryan bekannt. Zweimal war die Charmed-Ikone schon verheiratet, beim dritten Mal mit ihrem aktuellen Liebsten soll es aber für immer sein. Mit einem eindrucksvollen Bild ihres Verlobungsklunkers gab die Schauspielerin damals bekannt, die Frage aller Fragen erneut gestellt bekommen zu haben. Jetzt ist es soweit: Holly und Mike schipperten in den Hafen der Ehe!

Wie People erfahren haben will, heiratete das Paar im Ort Carmel-by-the-Sea in Kalifornien. Dort sollen die beiden sich bei einer intimen Zeremonie, nur im Kreis der engsten Freunde und der Familie, die ewige Liebe geschworen haben. Unter den erlesenen Gästen befanden sich angeblich auch Hollys einstige "Charmed"-Kollegen Brian Krause (50) und Drew Fuller. Auf Social Media bot das frischgebackene Ehepaar bisher keine Einblicke zur Trauung.

Die Pretty Little Liars-Darstellerin und der Gastronom hatten sich 2016 in einem Restaurant in Los Angeles kennengelernt – fünf Jahre nach Hollys Scheidung von ihrem zweitem Mann David Donoho. Mit ihm hat sie drei gemeinsame Kinder.

Frazer Harrison/Getty Images Holly Marie Combs und Freund Mike

Randy Shropshire/Getty Images for Sea Shepherd Conservation Society Holly Marie Combs und Freund Mike

Instagram / thehmc "Charmed"-Stars Drew Fuller und Brian Krause, Juni 2019

