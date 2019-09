Sie hat den absoluten Mama-Glow! Vor vier Wochen wurde Berlin - Tag & Nacht-Star Patrick Fabian (32) zum ersten Mal Papa: Seine Freundin Lea brachte eine gesunde Tochter zur Welt. Während der SixxPaxx-Hottie seine Community mit zahlreichen Stories und Bildern von seinem neuen Leben versorgt, hält sich die Neu-Mami eher bedeckt. Doch nun meldet sich Lea mit einem Update zu ihrem After-Baby-Body zu Wort!

Drei Wochen nach der Niederkunft zeigt die Beauty auf Instagram ihren Körper in Unterwäsche – strahlend und mit wieder deutlich erflachter Körpermitte strahlt sie in die Kamera. "Derzeit freunde ich mich noch mit meinem neuen Körper an – an Sport und das Gym ist noch nicht zu denken, solange ich im Wochenbett bin. Bis dahin mache ich fleißig Rückbildungsgymnastik", verriet die Berlinerin unter ihrem Post. Bei ihren Fans kommt das ehrliche Foto prima an – Lea durfte sich über zahlreiche liebe Nachrichten freuen: "Wow, echt ein schöner After-Baby-Bauch" oder "Super Figur nach so kurzer Zeit", waren nur zwei Kommentare.

Zudem gibt Lea auch einen kleinen Einblick in ihren Alltag mit einem Neugeborenen: "Still-BHs und Liebestöter-Schlüppis schmücken seitdem meinen neuen Körper." Vor allem der Büstenhalter sei aber praktisch, wenn sie ihre Tochter schnell stillen möchte.

Instagram / hontiponti Lea, Partnerin von Patrick Fabian

Instagram / hontiponti Lea mit ihrer Tochter

