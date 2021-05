Ist Patrick Fabian (33) seiner schwangeren Freundin etwa fremdgegangen? Das wirft seine Ex Lea dem Berlin - Tag & Nacht-Star nun jedenfalls vor. Die beiden jungen Eltern gehen bereits seit einigen Monaten getrennte Wege. Zu den Hintergründen der Trennung war bisher noch nichts bekannt. Nach einem kleinen Netz-Streit mit dem SixxPaxx-Stripper deckt Lea auf Instagram jetzt allerdings dessen vermeintlichen Seitensprung auf: "Alle, die mir gerade fleißig Hassnachrichten schicken, die sollen sich mal in die Lage eines Kindes versetzen und in die Lage einer betrogenen, hintergangenen, schwangeren Frau."

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de