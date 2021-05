Netz-Rosenkrieg bei SixxPaxx-Hottie Patrick Fabian (33) und seiner Ex Lea Hontiponti. Die beiden trennten sich kurz nach der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter. Die genauen Hintergründe waren bislang geheim. Patrick beschwerte sich jüngst auf Social Media über seine Ex, die ihn angeblich bei dem, was er auf Insta, von seiner Tochter zeigen will, zu sehr einschränken würde. Er ließ seine Fans sogar über das Verhalten der jungen Mama abstimmen. Das lässt sich die Mutter einer Tochter nicht gefallen. Im Netz erhebt Lea nun schwere Anschuldigungen: Wurde sie von Patrick während der Schwangerschaft betrogen?

Wegen der Netzstichelei ihres Verflossenen bekommt die Physiotherapeutin einen regelrechten Shitstorm in ihrem DMs. "Alle, die jetzt fleißig bei Patrick abstimmen, dass ich ja übertreibe, und alle, die mir gerade fleißig Hassnachrichten schicken, die sollen sich mal in die Lage eines Kindes versetzen und in die Lage einer betrogenen, hintergangenen schwangeren Frau", schrieb Lea auf schwarzem Hintergrund in ihrer Instagram-Story. Sie habe einfach genug und wolle sich die Netz-Anfeindungen nicht länger gefallen lassen.

Dass Patrick Lilly hin und wieder teilweise auf seinen sozialen Netzwerken zeigt, findet Lea einfach unmöglich. "Mein Kind soll nicht ins Netz! Und wenn sich der Vater immer und immer wieder widersetzt, dann gefährdet er Lillys Wohl und nicht ich", schimpfte die Beauty in einer vorherigen Story-Sequenz. Die besagten Storys hat Lea mittlerweile wieder gelöscht, aber der Ärger ist sicher noch lange nicht verflogen.

Instagram / patrickfabianofficial Patrick Fabian mit Tochter Lilly

Instagram / hontiponti Patrick Fabians Ex Lea

Instagram / CM-Inu3D70B Patrick Fabian, Schauspieler und Stripper

