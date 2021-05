Der öffentliche Rosenkrieg zwischen SixxPaxx-Hottie Patrick Fabian (33) und seiner Ex Lea nimmt eine überraschende Wendung! Der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Star und die Influencerin haben sich vergangenes Jahr kurz nach der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter getrennt – über die Gründe hatten die beiden bis zuletzt geschwiegen. Doch nachdem der 33-Jährige seine Verflossene im Netz provoziert hatte, enthüllte Lea jetzt, dass Patrick sie noch während ihrer Schwangerschaft betrogen habe! Und anstatt sich gegen die heftigen Vorwürfe zu wehren, scheint er diese nun sogar zu bestätigen...

Patrick kommentierte einen Promiflash-Beitrag auf Instagram, in dem es sich um Chris Broy dreht – der seine schwangere Verlobte Evanthia Benetatou (29) verlassen hat – folgendermaßen: "Immerhin hat er sich vorher getrennt und eine Entscheidung getroffen. War sicherlich für beide nicht leicht, aber besser, als sie zu betrügen. Ohne mich damit jetzt selbst an den Pranger stellen zu wollen..." Doch das klingt ja sehr wohl so, als würde er sich selbst an den Pranger stellen!

Und es geht sogar noch weiter! Der Fitnessfan hinterließ außerdem diese Nachricht unter einem weiteren Promiflash-Beitrag auf Instagram, der das Drama zwischen ihm und Lea behandelt: "Soll ich mich dazu hier jetzt äußern? Sie wollte ja eigentlich alles aus der Öffentlichkeit raushalten, was uns betrifft. Ich versuche erst mal meine Luft anzuhalten, vielleicht entfacht ja doch kein verspäteter Rosenkrieg und sie beruhigt sich wieder..." Will Patrick Lea etwa so zurückgewinnen?

Instagram / hontiponti Patrick Fabians Ex Lea

Instagram / patrickfabianofficial Patrick Fabian, Ex-"Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller

Instagram / hontiponti Lea, Influencerin

