Wird Patrick Fabian (32) in Zukunft etwa weniger arbeiten? Der Berlin - Tag & Nacht-Star schwelgt zurzeit in seinem ganz privaten Glück: Er und seine Freundin Lea sind Mitte August zum ersten Mal Eltern geworden und genießen seither die Zeit mit ihrem kleinen Töchterchen in vollen Zügen. Doch wird der Schauspieler nun, als frischgebackener Vater, sein Arbeitspensum ein wenig reduzieren?

Wie Patrick im Promiflash-Interview verrät, werde er auch weiterhin als André regelmäßig über die Bildschirme flimmern: "Es muss ja irgendwie Geld ins Haus kommen, damit für die Familie gesorgt ist." Allerdings möchte er versuchen, ein bisschen weniger zu drehen, um mehr für seine Partnerin und sein Kind da sein zu können. Fun Fact: Auch in der Serie mimt der Fitness-Fan einen Vater – deswegen glaube er, sicher einiges aus seinem Privatleben auf seine Arbeit an der Rolle übertragen zu können.

An seinem Vater-Dasein lässt der Hottie seine Follower via Social Media immer wieder teilhaben. Erst vor einigen Tagen postete er einen zuckersüßen Schnappschuss, der ihn mit seinem Baby zeigt. "Meine Zeit widme ich auf jeden Fall meiner kleinen neuen Familie [...]", kommentierte er den Beitrag.

Instagram / patrickfabianofficial Patrick Fabian mit seiner Tochter

Anzeige

Instagram / patrickfabianofficial Patrick Fabian mit seiner Freundin Lea

Anzeige

Facebook / Patrick Fabian TV-Darsteller Patrick Fabian

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de