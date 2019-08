Süßes Baby-Update von Patrick Fabian (32): Der beliebte Berlin - Tag & Nacht-Darsteller ist jüngst zum ersten Mal Papa geworden. Seine Freundin Lea brachte vor zwei Wochen ein gesundes Mädchen zur Welt. Seitdem ist die gemeinsame Tochter der absolute Mittelpunkt im Leben der jungen Eltern. Seit Kurzem versorgt der Schauspieler seine Online-Community täglich mit putzigen Vater-Tochter-Aufnahmen – so auch heute.

Auf einem aktuellen Instagram-Schnappschuss sieht man den Blondschopf mit Nachwuchs beim Kuscheln im Bett, wo er anscheinend auch das ganze Wochenende verbringen will. "Meine Zeit widme ich auf jeden Fall meiner kleinen neuen Familie, immer und überall höre ich, wie schnell sie groß werden, daher versuche ich, die Momente, die wir haben, so oft und so lange wie möglich auszukosten und zu genießen", schreibt der strippende Hottie in seinem Bildbeitrag.

Fabian ist mit seinen ersten beiden Baby-Postings in Kritik geraten, da die Beiträge jeweils mit Werbung übersät waren. Dies ist nun das erste Tochter-Pic, das frei von Sponsoring ist. Glaubt ihr, der Stripper hat sich die Kritik zu Herzen genommen? Stimmt am Ende des Artikels in unserer Umfrage ab.

Facebook / Patrick Fabian Patrick Fabian mit seiner Tochter 2019

Facebook / Patrick Fabian Patrick Fabian mit seiner Tochter 2019 in Berlin

Facebook / Patrick Fabian TV-Darsteller Patrick Fabian mit seiner Tochter

