Auch wenn sie es lange geheim hielten, ist nun seit einer ganzen Weile bekannt, dass Cara Delevingne (27) und Pretty Little Liars-Star Ashley Benson (29) bereits seit einigen Monaten in einer festen Beziehung sind. Wie man inzwischen auf ihren sozialen Netzwerken erkennen kann, sind sie mehr als happy miteinander und schweben im siebten Himmel. Sogar über eine heimliche Hochzeit in Las Vegas wurde spekuliert. Wesentlich weniger spaßig hat Model Cara da ein Date mit einem Mann in Erinnerung, von dem sie nun amüsant berichtete!

Am Dienstagabend nahm die 27-Jährige an einem lustigen Spiel der Tonight Show von Jimmy Fallon (44) teil, in dem "gruselige" Geschichten ausgepackt wurden. "Ich hatte mal ein Date mit einem Kerl. Ich weiß, seltsam – oder?", begann Cara ihre Story. Der Mann schien normal zu sein, so ihr erster Eindruck, jedoch sagte er etwas, das Cara bis zum Tag ihres Todes verfolgen würde. "Ich hoffe, du magst Vape-Tricks! Und dann machte er Vape-Tricks. Furchtbar, so schlimm", erinnerte sich die Schauspielerin an die E-Zigaretten-Kunststückchen ihres Gegenübers und brachte das Publikum damit zum Lachen.

Cara bezeichnet sich selbst als bisexuell und datete in den vergangenen Jahren vorwiegend Frauen. Am 15. Juni dieses Jahres veröffentlichte sie auf Instagram als erste klare Bekundung zu ihrer Beziehung mit Ashley ein Kuss-Video. So glücklich, wie die beiden seit der Pärchen-News nun auch öffentlich miteinander wirken, scheinen schlechte Dates hier gar kein Thema mehr zu sein!

Getty Images Cara Delevingne bei der TrevorLIVE Gala

Getty Images Cara Delevingne im März 2019

Getty Images Ashley Benson und Cara Delevingne beim TrevorLIVE NY 2019

