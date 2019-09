Immer wieder wird Ex-Bachelor-Girl Liz Kaeber (27) im Netz mit fiesen Fake-Vorwürfen konfrontiert! Ihre Fans werfen der Beauty in den Kommentaren häufig vor, ihre Bilder zu stark bearbeitet und sich beispielsweise dünner geschummelt zu haben. Dass sie einige ihrer Fotos vor dem Posten bearbeitet, gab die Influencerin kürzlich sogar zu. Hat sie bei ihrem neuesten Beitrag nun auch wieder kleine Schönheitsfehler retuschiert?

"Was ist mit deiner Hand? Die sieht komisch aus", fragt ein Fan unter Liz' neuestem Pic auf Instagram. Auf dem Urlaubs-Schnappschuss zwirbelt die ehemalige Kuppelshow-Kandidatin ihre Haare zwischen den Fingern der linken Hand und mit der Rechten stützt sie sich an einer Mauer ab. Dabei wirkt die untere Hand viel größer faltiger als sonst. Handelt es sich bei dieser "Alien"-Hand etwa um einen Photoshop-Fail? Die Antwort darauf liefert die 27-Jährige selbst: "Oh stimmt. Aber das wirkt durch das Licht auch so", erklärt sie in der Kommentar-Spalte.

Mit dieser Erklärung gibt sich die Community offenbar auch zufrieden – das Bild vor traumhafter Kulisse auf Ibiza kommt bei ihren Followern immerhin ziemlich gut an. Mehr als 32.000 Likes kann Liz nach einem Tag schon verzeichnen. Dazu häufen sich Aussagen wie "Mal wieder ein Hammer Foto" und "Unglaublich schön".

Instagram / lizkaeber Ex-Bachelor-Kandidatin Liz Kaeber

Instagram / lizkaeber Influencerin Liz Kaeber

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber, 2019

