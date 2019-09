Zu ihrem Ehrentag hat ihr Mann eine rührende Botschaft gepostet! Pink feierte am Sonntag einen runden Geburtstag – die Sängerin ist nun 40 Jahre alt. 2001 wurde ihre Single "Get The Party Started" veröffentlicht. Mit dem Song schaffte die damals 22-Jährige ihren internationalen Durchbruch. Seitdem hat sie sowohl beruflich als auch privat noch viel mehr erreicht. Daran erinnert sie ihr Liebster Carey Hart (44) im Netz mit einem süßen Geburtstagsgruß!

Auf Instagram postete der Motocross-Fahrer eine Bilderstrecke mit einigen Familienfotos und schrieb dazu: "Willkommen in den 40ern, Baby! Ich habe 18 Geburtstage mit dir gefeiert und ich kann sagen, es ist toll, mit dir aufzuwachsen. Die Person, zu der du geworden bist, ist so inspirierend. Aus dir ist eine erfolgreiche Geschäftsfrau, ein Superstar, eine engagierte Mutter, eine Wohltäterin, eine unterstützende Ehefrau, eine Winzerin, eine Motorcycle-Mama und eine tolle Freundin für alle um dich herum geworden." Carey hört gar nicht mehr auf, von seiner Frau zu schwärmen und betont, wie stolz er auf sie ist: "Ich freue mich auf viele, viele weitere Geburtstage mit dir. Ich kann es nicht abwarten zu sehen, wie verrückt du und ich in unseren 80ern sein werden. Genieß deinen Tag."

Das Paar ist bereits seit über 17 Jahren zusammen und seit 2006 verheiratet. Schon seit dem Beginn ihrer Beziehung suchen die Pink und Carey eine Therapeutin auf. "Wir kommen aus zerrütteten Familien und uns wurde nicht vorgelebt, wie wir diese Familie zusammenhalten und dieses verrückte Leben führen sollen. Also gehen wir zur Paartherapie und es funktioniert", sagte die Musikerin.

