Seit Montag wird bei Love Island wieder geflirtet, gefummelt und im Optimalfall geliebt bis zum Abwinken. Die schlüpfrige Kuppelshow startete mit Staffel drei und neben ersten Annäherungsversuchen bekamen die Zuschauer vor allem eines zu sehen: eine Menge bekannter Gesichter! Eine Vielzahl der Kandidaten scheint prominente Lookalikes zu haben. Zum Beispiel ist Blondschopf Erik Ur-Bachelor Paul Janke (37) wie aus dem Gesicht geschnitten: Aber auch andere Singles sehen gewissen VIPs verdammt ähnlich!

Als der 22-jährige Danilo sein schönstes Lächeln aufsetzte, dürfte so mancher Flirtformat-Fan gestaunt haben. Der Sport- und Fitnesskaufmann könnte mit den Sängern Mike Leon Grosch (42) und Sasha (47) in jungen Jahren verwandt sein. Auch Model Yasin hat einen musikalischen Zwilling: Der Womanizer sieht aus wie Popstars-Bekanntheit Leo Ritzmann. Die Kölnerin Denise und der Lüneburger Dennis erinnern ebenfalls an Stars aus der Medienwelt: Die Wimpernstylistin hat erstaunliche Ähnlichkeit mit Moderatorin Nina Bott (41), der Content Creator mit Ex-Köln 50667-Darsteller Jeremy Grube (25) und YouTuber PewDiePie (29).

Drei der liebeshungrigen Islander haben ihre Twins sogar im gleichen Metier! Brandschutzmonteur Mischa sieht aus wie "Love Island"-Legende Mike Heiter – nur mit dunklen Haaren. Kellnerin Lisa weckt ebenso Insel-Erinnerungen, hat sogar den gleichen Namen: Ist sie vielleicht die Schwester von Vorjahresteilnehmerin Lisa? Studentin Ricarda könnte eine Verwandte von Staffel-eins-Siegerin Elena Miras (27) sein – doch sie kommt auch Rosenlady Yeliz Koc (25) optisch sehr nahe.

“Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe”: ab 9. September bei RTL II, montags ab 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags ab 22:15 Uhr.

RTL II – Magdalena Possert; Instagram/jankepaul "Love Island"-Erik und Ex-Bachelor Paul Janke

RTL II – Magdalena Possert; Instagram/the_lekko Collage: "Love Island"-Yasin und Sänger Leo Ritzmann

RTL II – Magdalena Possert; ActionPress Collage: "Love Island"-Denise und Moderatorin Nina Bott

RTL II – Magdalena Possert; Instagram/jeremygrube "Love Island"-Dennis und Ex-"Köln 50667"-Star Jeremy Grube

RTL II – Magdalena Possert; RTL II Collage: "Love Island"-Mischa und "Love Island"-Legende Mike Heiter

RTL II – Magdalena Possert Collage: "Love Island"-Lisa von 2019 und "Love Island"-Lisa von 2018

RTL II – Magdalena Possert; Instagram/_yelizkoc_ Collage: "Love Island"-Ricarda und Rosenlady Yeliz Koc



