Jetzt, wo die Katze aus dem Sack ist, will Lily Collins (30) ihr frisches Liebesglück nicht länger verstecken! Ende Juli wurde die Schauspielerin erstmals bei einem Date mit Regisseur Charlie McDowell (36) erwischt. Wenig später machte die Hollywood-Beauty die Beziehung mit einem Post auf Social Media dann offiziell – und der 36-Jährige scheint sie ziemlich glücklich zu machen. Das beweisen zumindest verschiedene Aufnahmen, die die Turteltauben bei einem Spaziergang in New York zeigen.

Dieses Lächeln sagt mehr als tausend Worte! Am vergangenen Sonntag erwischten Paparazzi das Paar bei einem entspannten Ausflug in Big Apple. Tagsüber schlenderten sie mit einer Portion Eiscreme durch die Straßen und warfen sich dabei immer wieder verliebte Blicke zu. Gegen Abend ging es für die zwei dann Hand in Hand zu einem romantischen Dinner.

Erst seit wenigen Monaten ist Charlie wieder Single. Vergangenen Oktober hatte er seine Romanze mit der Game of Thrones-Darstellerin Emilia Clarke (32) öffentlich gemacht und schon kurz darauf gingen die beiden wieder getrennte Wege. Lily hingegen bandelte im Januar 2018 mit ihrem On-Off-Lover, dem "Chroniken der Unterwelt"-Co-Star Jamie Campbell Bower (30), erneut an.

Getty Images Lily Collins, Schauspielerin

Getty Images Regisseur Charlie McDowell in Los Angeles

Ian Gavan/Getty Images Jamie Campbell Bower und Lily Collins 2012

