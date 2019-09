Wünschen sich Sylvana Wollny (27) und Florian Köster (31) ein drittes Kind? Mitte Juli wurde die zweite Tochter der TV-Bekanntheit geboren und machte Celina-Sophie (6) damit zur großen Schwester. Ihr Glück genoss die vierköpfige Familie zunächst für sich: Erst eine Woche später teilte sie Anastasia Sophies Geburt den Fans mit – doch ist die Familienplanung nach dem zweiten Baby bei Sylvana und Florian abgeschlossen?

In der neuen Die Wollnys-Folge stellt die 27-Jährige klar: "Also, für mich ist das Thema Kinderkriegen erst mal abgeschlossen." Komplett unwahrscheinlich sei eine dritte Schwangerschaft aber nicht: "Wir sind ja noch jung, umentscheiden kann man sich ja immer noch." Auch Flo scheint prinzipiell nicht abgeneigt zu sein, ein weiteres Kind in die Welt zu setzen.

Der Rest der XXL-Familie würde noch mehr Nachwuchs sicher freudig empfangen: Im Netz zeigen vor allem Silvia (54) und Estefania (17) nur zu gerne, wie vernarrt sie in das jüngste Familienmitglied sind – auch Celina geht in ihrer Rolle als Schwester richtig auf.

Neue Doppelfolgen „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!“ ab Mittwoch ab 20:15 Uhr bei RTL II.

RTL II Sylvana Wollny, Tochter Celina-Sophie und Florian Köster

Anzeige

RTL II Celina-Sophie Wollny mit ihrer Schwester Anastasia Sophie

Anzeige

Instagram / estefaniawollny21 Estefania Wollny mit dem Baby von Sylvana

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de