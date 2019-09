Seit vielen Jahren gilt Herzogin Kate (37) als echte Fashionista des britischen Königshauses. Im Gegensatz zu Herzogin Meghan (38), die eher zu modernen Looks greift, setzt die Frau von Prinz William (37) nach wie vor auf einen klassischen Stil. Das kommt auch bei den Royal-Fans gut an: Regelmäßig erntet Kate Komplimente für ihr Modegespür. Ob sie auch mit diesem Blumenkleid punkten konnte?

Am heutigen Dienstag hatte die dreifache Mama einen Überraschungsauftritt beim "Back to Nature"-Festival im RHS Garden Wisley. Passend zu den letzten sonnigen Tagen warf sich die 38-Jährige in ein Sommerdress mit floralem Muster, das ihr bis zu den Waden reichte. Ihre Taille wurde durch einen breiten Gürtel betont, der dem Outfit einen Retro-Touch verpasste. Tatsächlich erinnerte das Kleid ein wenig an den Stil der 60er-Jahre – vielleicht etwas zu unmodern?

Den Fans scheint die Kreation der neuseeländischen Designerin Emilia Wickstead auf jeden Fall zu gefallen. Trotz des stolzen Preises von 2.255 US-Dollar – das entspricht ungefähr 2.042 Euro – entpuppt sich das Modell als Kassenschlager. Es ist in manchen Größen bereits ausverkauft. Die Nachfrage ist also groß. Was sagt ihr zu Kates Dress? Stimmt ab!

Getty Images Herzogin Kate im September 2019

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate im RHS Garden Wisley

Anzeige

Getty Images Mary Berry und Herzogin Kate beim "Back to Nature"-Festival, September 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de