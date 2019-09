Vom Fernsehen auf die Bühne! Jo Weil (42) ist nicht nur ein gefragter Film- und Seriendarsteller. Den Schauspieler verschlägt es auch öfter auf die Bretter, die die Welt bedeuten. Und da zeigt er nicht nur sein Talent als darstellender Künstler, sondern kann auch mit seinem Gesang bei seinen Fans punkten. Nun geht er mit dem Musical "Bodyguard" auf große Tournee – als männlicher Hauptdarsteller!

In Wien spielte der Verbotene Liebe-Star bereits die Titelrolle des Geheimagenten Frank Farmer, der die Popdiva Rachel Marron beschützen soll, als ein Stalker in ihr Leben tritt. Kevin Costners (64) Rolle als Leibwächter wird Jo nun in seinem absoluten Lieblings-Musical, wie er selbst sagt, auch auf Tour verkörpern. "Bereits in meiner Jugend war ich mit Freunden im Kinofilm und alle wollten so cool wie Kevin Costner sein. Es freut mich nun ungemein, 25 Jahre später den Frank Farmer selbst zu interpretieren!", erklärte der 42-Jährige gegenüber BB Promotion GmbH. Neben ihm wird Aisata Blackman als Superstar Rachel Marron in Whitney Houstons (✝48) Fußstapfen treten. Auch sie ist kein unbekanntes Gesicht: TV-Fans dürften die Musical-Darstellerin noch von The Voice of Germany kennen.

Der musikalische Schauspieler, der vor einiger Zeit noch über eine geplante Schlager-Karriere gesprochen hatte, hat damit nun die Chance, deutschlandweit sowie in Österreich und der Schweiz mit dem Musical-Ensemble aufzutreten. Von Oktober 2019 bis August 2020 wird er unter anderem auf den Bühnen von Berlin, Köln, München, Zürich und Linz stehen.

United Archives GmbH / ActionPress Kevin Costner und Whitney Houston in "Bodyguard"

Anzeige

Instagram / aisatablackman Musical-Darstellerin Aisata Blackman

Anzeige

AEDT/WENN.com Jo Weil, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de