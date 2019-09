Schwangerschafts-Trubel bei Nina Noel: Die Soap-Darstellerin ist aktuell zum ersten Mal in freudiger Erwartung. Doch das Baby lässt wirklich auf sich warten – die Schauspielerin ist bereits in der 41. Schwangerschaftswoche. Ein Stadium, das die Beauty nie erreichen wollte. Doch Nina steht vor noch größeren Problemen – wenn der Junge nicht bald kommt, muss die Geburt künstlich eingeleitet, oder sogar per Kaiserschnitt durchgeführt werden.

Durch eine Operation das Kind auf die Welt zu bringen, würde dem TV-Star so gar nicht passen, er will sein Kind unbedingt auf natürliche Weise gebären. In der Instagram-Story erklärte die Krass Schule – Die jungen Lehrer-Schauspielerin die Problematik: Ihr Muttermund ist noch komplett geschlossen. "Wir warten bis Montag ab, wenn dann nichts passiert ist, muss ich in die Klinik und dann wird eingeleitet und wenn er bis Mittwoch nicht da ist, dann wird er per Kaiserschnitt geholt", verriet Nina weiter.

Sie will die Hoffnung nicht aufgeben und würde ihren Sohn so gern auf natürliche Weise zur Welt bringen. In den Social-Media-Clips versucht sie den Ungeborenen zum Rauskommen zu animieren: "Also Baby bitte komm raus. Bitte, bitte, bitte."

Ohlenbostel,Guido/ActionPress Nina Noel bei der Eröffnung des waterkant Restaurants im Empire Riverside Hotel

