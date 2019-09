Da kann sich Meghan (38) in mancherlei Hinsicht wohl noch eine Scheibe abschneiden! Die Herzogin von Sussex geriet in den vergangenen Wochen scharf in Kritik, weil sie mit ihrem Mann Prinz Harry (34) im Privatjet durch Europa reiste. Schwägerin Kate (37) hingegen zeigte sich deutlich genügsamer und buchte mit Kind und Kegel einen günstigen Linienflug nach Schottland. Auch in Sachen Mode beweist die Herzogin von Cambridge immer wieder, dass sie zwar eine echte Fashionista ist, aber gleichzeitig mit Geld umzugehen weiß. Jetzt machte die Dreifachmama erneut ein modisches Statement – mit Ohrringen für 1,70 Euro!

Im Rahmen des "Back to Nature" Festivals besuchte die 37-Jährige am Dienstag den Royal Horticultural Society Garden im südenglischen Surrey. Dabei stach jedoch nicht nur das pastellblaue Blumenkleid ins Auge, das ihrem Teint schmeichelte – vor allem der Schmuck, den Kate für diesen Tag gewählt hatte, sorgt für Schlagzeilen. Denn, wie The Sun berichtete, hatte sich die Styling-Queen für Ohrringe der Marke Accessorize entschieden und die waren alles andere als purer Luxus. Der ursprüngliche Preis von fünf Pfund war auf erschwingliche 1,50 Pfund heruntergesetzt – umgerechnet entspricht das gerade einmal 1,70 Euro!

Damit bewies die Göttergattin von Prinz William wieder einmal: Schön heißt nicht gleich teuer! Schon in der Vergangenheit hatte Kate ihrem Ruf als Sparfuchs immer wieder alle Ehre gemacht, indem sie hin und wieder Outfits recycelte und diese häufiger als einmal anzog. So gehört beispielsweise ihr marineblaues Dress der Designermarke Jenny Peckham zu einem festen Repertoire an Kleidungsstücken, die Kate immer wieder trägt.

