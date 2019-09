Die royale Beauty weiß sich elegant zu kleiden. Vergangene Woche besuchte Prinzessin Mary (47) von Dänemark das Golden Days Festival in Kopenhagen. Bei dem Event geht es um den Austausch von Wissen, Geschichte und Kultur. Die 47-Jährige war als Ehrengast bei der Veranstaltung, deren diesjähriges Thema “1989” lautete. Natürlich putzte sie sich dem Anlass entsprechend heraus – Mary präsentierte sich in einem Kleid aus transparentem Stoff.

Die Frau von Prinz Frederik (51) trug ein mehrlagiges schwarzes Chiffon-Kleid mit weißen Punkten. Dazu schmückte sie sich mit dezenten Ohrringen und einem schwarzen Taillengürtel. Ihre Haare hatte sich die Prinzessin zu einem Dutt hochstecken lassen.

Mit dieser Frisur war Mary auch bei einer anderen Kopenhagener Mode-Veranstaltung am gleichen Tag aufgetaucht. Bei der Index-Award-Show kombinierte sie den Haarknoten allerdings mit einer Garderobe, die deutlich farbenfroher war. Sie war in ein asiatisch wirkendes Wickelkleid mit bunten Blumenverzierungen geschlüpft. Wie gefällt euch Marys gepunktete Robe? Stimmt ab in unserer Umfrage!

Birger Storm / Aller / MEGA Prinzessin Mary beim Golden Days Festival in Kopenhagen, 2019

Lennart Preiss/Getty Images Prinzessin Mary von Dänemark in München

Birger Storm / Aller / MEGA Prinzessin Mary beim INDEX Award, 2019

