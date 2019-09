Alles aus bei Tom Barcal! Zweieinhalb Jahre war der Schauspieler, der durch seine Rolle Keule in der Serie Alles was zählt große Bekanntheit erlangte, mit seiner Freundin Sarah zusammen. Zwischen den beiden wurde es ziemlich schnell ernst: Der 55-Jährige war fest entschlossen, die 29-Jährige zu heiraten – 2020 hätte es so weit sein sollen. Nun haben sich der TV-Star und seine Auserwählte ganz überraschend getrennt!

Wie Bild den ehemaligen Lindenstraße-Darsteller zitiert, habe Tom das Beziehungsende nicht kommen sehen. "Ich kann's nicht fassen, bin total fertig. Ich komme einfach nicht damit klar, dass sie es beendet hat", trauert der unfreiwillige Neu-Single um seine Partnerschaft. Einen Grund für Sarahs Entschluss, dem gemeinsamen Leben den Rücken zu kehren, vermutet der Musiker ebenfalls: "Meine Art Leben war wohl doch nichts für sie. Dabei hatte ich mir fest vorgenommen, Sarah und ihre Kinder in Zukunft öfter zu sehen."

Trotz des unglücklichen Endes einer Ära hegt Tom keinen Groll gegen seine Verflossene. "Es waren die besten zweieinhalb Jahre, die ich mit einer Frau zusammen war", meint er. Um die gemeinsame Zeit weiter in Ehren zu halten, habe er vor, den seiner Ex gewidmeten Song "Sie ist wie die Sonne" fertig zu produzieren. Das Liebestattoo, der Buchstabe S auf seinem Unterarm, werde demnächst allerdings verschwinden.

Getty Images Tom Barcal

MG RTL D Tom Barcal bei "Raus aus den Schulden – Promi-Spezial"

Instagram / tombarcalofficial Tom Barcal, Schauspieler

