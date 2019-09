Diese traurige Nachricht schockiert die Fans! Köln 50667-Star Carolina Noeding und Schlager-Sänger Lorenz Büffel verkündeten erst kürzlich, dass sie ihre gemeinsame Wohnung bezogen haben. Fünf Jahre lang gingen die zwei gemeinsam durchs Leben. Doch obwohl die Schauspielerin und der "Johnny Däpp"-Interpret sich zuletzt noch total happy gezeigt hatten – ist nun offenbar alles vorbei. Im Netz überraschen sie mit ihrer Trennung.

"Wenn aus Liebe Freundschaft wird...", beginnt Lorenz sein emotionales Statement auf Facebook. Das einstige Liebes-Paar habe mit der Zeit einfach festgestellt, dass ihre Liebe für eine ewige Partnerschaft einfach nicht ausreichend sei und sich gemeinsam dazu entschieden, zukünftig getrennte Wege zu gehen. "Es wäre gelogen, würden wir sagen, dass uns die Situation nicht traurig stimmt – hatten wir doch große gemeinsame Träume. Aber: Wo Freiheit entsteht, herrscht Entspannung", zieht er ein Fazit und blickt der Zukunft positiv entgegen.

Beruflich sollen die zwei aber weiterhin ein Team bleiben. Seit einiger Zeit ist Carolina nämlich wie ihr Ex am Ballermann unterwegs. Auch sie veröffentlicht die Trennungs-News auf ihrem Social-Media-Account und schließt mit diesen humorvollen Worten: "Vielleicht sieht man uns eines Tages als Cover-Duett mit einem Lächeln und Tränen in den Augen auf der Bühne singen: 'Du Idiot!'"

P.Hoffmann/WENN.com Lorenz Büffel, Schlagerstar

Instagram / carolinanoeding Lorenz Büffel und Carolina Noeding im Januar 2018

Instagram / carolinanoeding Schauspielerin Carolina Noeding, bekannt aus "Köln 50667"

