Ihr Glück war nur von kurzer Dauer! Für Sascha Bröhl nahm das Liebes-Experiment im TV kein gutes Ende. Der Hochzeit auf den ersten Blick-Teilnehmer heiratete 2018 vor laufender Kamera Sandra – doch schon wenige Minuten später war die Ehe auch schon wieder vorbei. Die Blondine war nach dem Jawort mehr als unglücklich und gab dem Bodybuilder direkt wieder den Laufpass. Nun kann Sascha aber mit seiner gescheiterten Kurzzeit-Beziehung abschließen: Die Scheidung ist endlich durch!

"Leider muss ich heute euch was mitteilen, womit von euch bestimmt niemand gerechnet hat", witzelt der ehemalige Kuppel-Show-Kandidat auf Facebook zu einem Foto der beiden – und verkündet damit das längst bekannte Ende ihrer Eheschließung. Eine gute Sache kann der Muskelmann der Zeit mit seiner Ex-Frau aber doch abgewinnen. "Wir haben uns nie gestritten, haben uns immer gegenseitig alle Freiheiten gelassen, so das niemand eingeengt wurde und es gab nie Eifersucht", resümiert er auf seine humorvolle Art und eröffnet, dass neben der Scheidung jetzt noch weitere Veränderungen auf ihn warten würden.

"Mal sehen, in welchem Chaos das wieder alles verlaufen wird", erklärt er – will aber noch nicht verraten, was seine Fans erwarten wird. Ob der Fitness-Fan mittlerweile vielleicht seine Traumfrau gefunden hat? Noch im April verkündete er nach einer kurzen Liebelei mit Blondine Kim, dass er erst einmal etwas Zeit für sich brauche.

Facebook / Sascha - Hochzeit auf den ersten Blick Sascha Bröhl und Tamara nach ihrer Scheidung

Anzeige

Facebook / Sascha - Hochzeit auf den ersten Blick Sascha Bröhl von "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige

Facebook / Sascha - Hochzeit auf den ersten Blick "Hochzeit auf den ersten Blick"-Sascha Bröhl

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de