Nachdem der Hochzeit auf den ersten Blick-Kandidat Sascha nur wenige Minuten nach dem Jawort sitzen gelassen worden war, entwickelte sich der Fitness-Fan zum absoluten Zuschauerliebling. Entsprechend viele Menschen fieberten mit dem Systemadministrator mit, als er einige Wochen später bei der Online-Aktion "Saschas zweite Chance" doch noch seine vermeintliche große Liebe Kim traf – doch auch dieses Liebesglück war nur von kurzer Dauer. Nun meldet sich Sascha endlich mit einem Beziehungs-Update zurück!

Immer wieder haben seine Follower den Liebes-Pechvogel mit Fragen zu seinem aktuellen Beziehungsstatus bombardiert. Jetzt will Sascha klarstellen: Er ist immer noch Single! "Ich hatte ja Anfang des Jahres gesagt, dass ich erst mal nach der Sache mit Kim Ruhe brauche und die habe ich auch genutzt. Und daher wollte ich auch niemanden in der Zeit kennenlernen", schreibt er auf Facebook. Die Suche nach der Richtigen habe Sascha allerdings noch nicht aufgegeben. Er will seine Traumfrau mittlerweile aber lieber auf die herkömmliche Art kennenlernen: "Ich werde es auch wieder altmodisch probieren, indem ich wieder mehr auf Veranstaltungen gehe und hoffe, dass es da dann einfach klack macht."

Ob die Fans ihren Favoriten noch einmal im TV zu sehen bekommen, weiß der Bodybuilder selbst noch nicht. Nur eines ist bereits klar: Auf Dating-Formate hat Sascha in nächster Zeit keine Lust mehr!

Facebook / Sascha – Hochzeit auf den ersten Blick "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmer Sascha und Kim

Anzeige

Facebook / Sascha - Hochzeit auf den ersten Blick "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat Sascha

Anzeige

Facebook / Sascha Brühl "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat Sascha im Fitnessstudio

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de