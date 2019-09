Hollywood trauert um Mardik Martin! Der US-amerikanische Drehbuchautor ist im Alter von 82 Jahren verstorben. Im Laufe seiner Karriere arbeitete er mit vielen namenhaften Kollegen wie Filmemacher Martin Scorsese (76) zusammen. Sein letztes Projekt war das 2014 erschienene Historien-Drama "The Cut", bei dem Fatih Akin (46) Regie führte. Danach setzte er sich zur Ruhe. Mit rührenden Worten nahm sein langjähriger Weggefährte Howard Rodman nun Abschied.

"Mein Freund und Kollege Mardik Martin ist heute Morgen gestorben. Sie könnten ihn wegen seiner Drehbücher zu 'Mean Streets', 'Raging Bull', 'New York New York' kennen", schrieb der Drehbuchautor am späten Mittwochabend in einem Statement. Zu sagen, dass Mardik einzigartig war, sei eine wilde Untertreibung: "Niemand wird jemals diese Lücke füllen können. Möge er in wohlverdientem Frieden ruhen."

Die genaue Todesursache ist bisher nicht bekannt. Einer seiner letzten Red-Carpet-Auftritte war der beim Filmfestival in Venedig im Jahr 2014. Damals erschien Mardik zwar mit einem Rollator, wirkte ansonsten aber fit. Freudig strahlend stellte er sich dem Blitzlichtgewitter und winkte den Fotografen.

Getty Images Mardik Martin bei einer Gala, April 2006

Getty Images Howard Rodman bei den Writers Guild Awards

Getty Images Mardik Martin beim Filmfestival in Venedig



