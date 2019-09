Geht Mischa Mayer etwa Jennifer Frankhauser (27) am Hinterteil vorbei? Vor wenigen Tagen wurde nicht nur die einstige Dschungekönigin von einem vermeintlichen Geheimnis des Show-Muskelmanns überrascht: Bei Love Island hatte der Brandschutzmonteur behauptet, mehrfach von Jenny im Netz um ein Date gebeten worden zu sein. Alles Quatsch, wie die Schwester von Daniela Katzenberger (32) direkt im Netz klarstellte. Nun postete sie einen sexy Bikini-Schnappschuss von sich mit einer Ansage – ob sie damit Mischa meint?

In bester "Love Island"-Manier posierte Jenny auf Facebook in ihrer schwarzen Bademode und drehte ihre sexy Kehrseite in die Kamera. Dazu schrieb sie die vielsagenden Zeilen: "Egal was du tust, du wirst es niemals allen recht machen können! Darum: Lass die Leute reden und genieße dein Leben." Ob sie damit ihren 27-jährigen Gym-Kollegen meint, der zufälligerweise gerade auf Mallorca die große Liebe sucht?

Dass Jenny Mischa nicht mehr namentlich erwähnt, ist nicht verwunderlich. Schon kurz nach ihrer Richtigstellung auf Instagram hatte sie die Videos wieder offline genommen und später unter einem Post geschrieben: "Lerne ruhig zu bleiben – nicht alles verdient eine Reaktion." Was denkt ihr: Wollte Jenny mit diesem Bild Mischa eins reinwürgen? Stimmt ab.

“Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe”: ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

Instagram / jenny_frankhauser Reality-TV-Sternchen Jenny Frankhauser

RTL II / Magdalena Possert Mischa Mayer, "Love Island"-Kandidat

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, TV-Star

