Ein großer Moment für Danni Büchner (41) und ihre Zwillinge Jenna Soraya und Diego Armani! Dieses neue Kapitel macht die TV-Auswanderin bereits seit einigen Tagen nervös: Ihre zwei Kleinsten kommen mit gerade einmal drei Jahren in die Vorschule, wie es in der mallorquinischen Wahlheimat der Büchners für Kinder ihres Alters üblich ist. Am Montag war es dann so weit – der erste Schultag für die Kleinen!

"Ich bin so, so stolz auf meine Zwillinge, kleine Schulkinder", schrieb die Fünffach-Mama auf Instagram. Parallel zu den emotionalen Zeilen teilte sie auch einen knuffigen Schnappschuss mit Jenna und Diego – die blonden Grinsebacken halten darauf überglücklich riesige Schultüten in den Händen. Kurz danach versammelte sich die Familie zu diesem Anlass bei einem kleinen Fest. Dabei durften die Zwillinge auch endlich ihre Zuckertüte öffnen und sich über den süßen Inhalt freuen.

An diesem wichtigen Tag wurde selbstverständlich auch des Familienoberhaupts Jens Büchner (✝49), der Ende 2018 an Krebs verstorben ist, gedacht. "Natürlich lassen wir auch Luftballons in die Luft steigen", verriet die Auswanderin. Zudem zündeten die drei Wunderkerzen für ihren geliebten Jens an.

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner mit ihren Zwillingen Diego und Jenna

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner mit ihren Zwillingen Diego Armani und Jenna Soraya

Instagram / dannibuechner Jens und Daniela Büchner

